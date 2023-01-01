В Перми на улице Петропавловской с 27 марта до 4 июня запретят парковать автомобили Запрет связан с проведением капитального ремонта дороги к юбилею города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми объявили о приостановлении использования платных парковок на участке ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта с 27 марта по 4 июня 2023 года.

Причина — проведение на данном отрезке дороги работ по капитальному ремонту.

В администрации города отметили, что на период приостановления использования платных парковок на ул. Петропавловской размещение транспортных средств на них как за деньги, так и без взимания платы запрещается.

Напомним, подрядная организация ООО «Стройград Плюс» приступила к работам на участке ул. Петропавловской (от ул. Попова до ул. Куйбышева в районе городской эспланады) осенью прошлого года. Планируемый срок окончания работ — июнь 2023-го.

В рамках капремонта ул. Петропавловской предусмотрены ремонт колодцев дождевой канализации, замена бортового камня, покрытия проезжей части и тротуаров, замена опор наружного освещения и светофорных объектов, устройство нового остановочного пункта на ул. Осинской. Также будет выполнено устройство кабельной канализации, чтобы убрать в неё провода и освободить центральную улицу от визуального мусора.

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