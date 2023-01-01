В Прикамье в Сивинском лесничестве на елях обнаружили опасного короеда Площадь повреждений уточняется Поделиться Твитнуть

На территории Сивинского лесничества его сотрудники во время патрулирования лесов обнаружили повреждения на елях. Виновником проблем стал вредитель — короед-типограф.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов, в настоящее время в повреждённых насаждениях на участках, примыкающих к Верещагино, проводится лесопатологическое обследование. Лесничие уточняют границы и площадь повреждённых ельников. На сегодня обследовано 14 га.

По результатам обследований будут назначены необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия, завершить которые предполагается до конца 2024 года.

По предварительным данным, из-за этого опасного насекомого в Прикамье уже повреждены и погибли леса на площади порядка 40 га.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Пермском крае из-за распространения уссурийского полиграфа будет вырублено 17 га леса.

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