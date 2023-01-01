Из-за жуков-короедов в 2023 году в Пермском крае вырубят 17 га леса В прошлом году вырубили 11 га Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В 2023 году в Пермском крае из-за распространения уссурийского полиграфа будет вырублено 17 га леса. Об этом сообщил глава регионального минприроды Дмитрий Беланович.

Как передаёт «Рифей» со ссылкой на слова чиновника, площадь повреждённых насаждений составила 1,5 тыс. га. Санитарная рубка назначена на 28 га. В 2022 года проведены работы на 11 га, в этом году вырубят 17 га.

Вырубка на остальных площадях пока запрещена законом. В рамках борьбы с опасным жуком в прошлом году власти края направили предложения по изменению ряда приказов минприроды РФ в части защиты лесов. Инициативы Прикамья поддержаны на федеральном уровне.

Напомним, факты повреждения лесных насаждений уссурийским полиграфом в Пермском крае начали фиксироваться в начале июля 2022 года. Жуки-вредители были обнаружены на шести территориях — Добрянского, Закамского, Лысьвенского, Пермского, Чайковского и Чусовского лесничеств. Вредитель повреждает сибирские пихты фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Сначала жук заселяется и размножается в ослабленных деревьях, а затем постепенно переходит на здоровые пихты. Наиболее эффективной мерой защиты здоровых лесов считается проведение санитарных рубок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.