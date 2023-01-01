Прокуратура Прикамья возбудила дело на педагога, назвавшего подростка предателем Учительницу могут оштрафовать на 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Скриншот с видео инцидента (опубликован в telegram-канале Sota)

В прокуратуре Пермского края возбудили дело на бывшую учительницу физики Сылвенской школы в Пермском МО Светлану Федурину, которая назвала восьмиклассника предателем за опоздание на мероприятия, посвящённые 23 Февраля.

Как сообщает properm.ru, дело заведено по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление и уже направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Если педагога признают виновной, ей грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, женщина обвинила подростка в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма.

«Потом, когда в предателях будешь, и будут характеристику на тебя собирать, попросят классного руководителя. Я так и напишу: «ублюдок», начиная с восьмого класса, с 21 февраля 2023 года», — говорила Светлана Федурина и угрожала больше не пускать ученика на свои уроки.

Позднее учительница принесла публичные извинения ученику и уволилась из школы.

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