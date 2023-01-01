Максим Артамонов В Пермском округе оскорбившая ученика учительница уволилась из школы За опоздание на праздник 23 Февраля она назвала восьмиклассника предателем и ублюдком Поделиться Твитнуть

Скриншот с видео инцидента (опубликован в telegram-канале Sota)

Учительница Сылвенской школы им. Каменского в Пермском округе публично отчитала ученика за опоздание на выступление в конкурсе, посвящённом 23 Февраля. Видео инцидента, снятое одним из свидетелей происшествия, опубликовал telegram-канал Sota.

В видеозаписи педагог обвиняет опоздавшего восьмиклассника в том, что у него нет патриотических чувств, а также угрожает ему, что больше не пустит на свои уроки. Она называет его «предателем» и «ублюдком».

По данным Sota, на кадрах — педагог Светлана Федурина. Она бывший директор школы.

Женщина обвиняет подростка в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма.

«Потом, когда в предателях будешь, и будут характеристику на тебя собирать, попросят классного руководителя. Я так и напишу: «ублюдок», начиная с восьмого класса, с 21 февраля 2023 года. Стал ублюдком на моих глазах. Ты в моём классе учиться больше не будешь. Вали отсюда, куда хочешь. С завтрашнего дня ты в класс не приходишь», — говорит Светлана Федурина.

На официальной странице Сылвенской школы ВКонтакте пользователи в комментариях к последнему посту буквально завалили администраторов группы вопросами. Главный — какие меры будут приняты в отношении учительницы.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в краевой минобр. В ведомстве пояснили, что «безусловно, такое поведение учителя недопустимо».

«Конечно, деятельность педагога эмоционально напряжённая, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Краевое Министерство образования и науки берёт на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принёс публичные извинения ученику. Правоохранительными органами проводится всестороннее расследование инцидента, проверка началась 22 февраля. На её период учитель был отстранён от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию», — рассказали в минобре.

Как сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья», 22 февраля в отдел полиции Пермского района поступило сообщение об оскорблении учителем ученика. По этому факту проведена проверка, по результатам которой материалы направлены по подведомственности в прокуратуру Пермского района.





Светлана Федурина работала в Сылвенской школе имени Каменского учительницей физики. У неё — высшая категория и общий трудовой стаж 28 лет. Федурина является Почётным работником общего образования РФ. С 2009 по 2019 годы была директором этой школы.

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