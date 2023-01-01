Названы сроки и основные площадки пермского фестиваля «Оружие Победы» Он станет одним из главных событий празднования трёхсотлетия Перми Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

У фестиваля «Оружие Победы», который стартует в Перми летом, будут две основные площадки: в музее пермской артиллерии в Мотовилихе и в цехе №5 на заводе им. Шпагина. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин по итогам встречи с директорами промпредприятий, где обсуждалась концепция и основные события фестиваля.

Дмитрий Махонин отметил, что фестиваль «Оружие победы» станет одним из важнейших событий празднования юбилея Перми, его проведение поддержал заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко.

«Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. С помощью этого фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности. Нам действительно есть чем гордиться — наши предприятия ВПК во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь державы», — написал в своём telegram-канале глава Прикамья.

Экспозиция мотовилихинского музея будет дополнена образцами военной техники и артиллерии. Там же разместится выставка, посвящённая выдающимся пермским конструкторам артиллерии, авиационной и ракетно-космической техники.

А на заводе им. Шпагина впервые вместе будут представлены пушки, снаряды, пороховые заряды для «Катюш» и другая военная продукция, выпускавшаяся в Прикамье разное время.

«Обязательно продемонстрируем достижения наших дней: двигатели для ракет, самолётов и вертолётов и многое другое, — добавил глава региона. — Запланирована и большая просветительская часть: экскурсии, презентации, кинопоказы, встречи с учёными и сотрудниками заводов. Туроператоры уже бронируют экскурсии».

Экспозиции откроются 10 июня и будут работать до осени. Фестиваль «Оружие Победы», идея которого была презентована в декабре прошлого года, станет одним из главных событий празднования 300-летия Перми.

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