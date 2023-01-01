В спецоперации погиб житель Гремячинска Дмитрий Альметов Похоронили военнослужащего 27 марта Поделиться Твитнуть

В понедельник, 27 марта, в Гремячинске Пермского края с воинскими почестями похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР Дмитрия Альметова. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

Проводить в последний пусть Дмитрия пришли его друзья, близкие и другие жители округа.

«Светлая память и вечная слава нашему герою, — написал Лазейкин. — От имени администрации Губахинского муниципального округа выражаю свои соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!»

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб военнослужащий из Осинского округа Прикамья. Николаю Верзакову было 28 лет.

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