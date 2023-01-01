Елена Синица В ходе СВО погиб военнослужащий из Осинского округа Прикамья Николаю Верзакову было 28 лет Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 28-летний житель Осинского округа Николай Верзаков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местную администрацию.

Военнослужащий родился в д. Субботино, окончил Новозалесновскую школу, входил в состав казачьего общества.

Его мобилизовали в сентябре прошлого года. Он служил в мотострелковой роте в звании младшего сержанта. Погиб Николай Верзаков 16 марта. У него остались жена и двое детей. Проститься с погибшим можно будет 28 марта в Осинском центре культуры и досуга.

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