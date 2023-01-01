Алёна Бронникова В Перми отреставрируют ещё один объект культурного наследия Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Перми объявлен аукцион по поиску подрядчика для реставрации входной группы объекта культурного наследия «Дворец культуры им. Я.М. Свердлова» на Комсомольском проспекте, 79. По информации сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,2 млн руб.

Заявку на конкурс можно подать до утра 4 апреля, в этот же день будут подведены итоги. Заказчиком выступает МАУК «Пермский городской ДК им. А.Г. Солдатова». Работы не предусматривают аванса или поэтапной оплаты и выполняются иждивением подрядчика.

Согласно проектной документации, 2 июля подрядчик должен будет начать ремонт памятника архитектуры 50-х годов XX века, а закончить до 15 августа 2023 года. Работы включают в себя установку дверей и отделку тамбура.

В Перми к 300-летию реставрируют объекты культурного наследия. До 29 марта ведётся приём заявок на ремонт дома купцов Каменских, 6 апреля ГУФСИН определит подрядчика по ремонту Тюремного замка. За 9 млн руб. ООО «Пермстроймет+» отремонтирует гимназию сестёр Циммерман.

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