Олег Антонов Пермский Трест № 14 продал за 5 млн рублей недостроенный многоквартирный дом в Кунгуре Также проданы два земельных участка в Пермском муниципальном округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщил, что по результатам торгов посредством публичного предложения заключены договоры купли-продажи с их победителями по нескольким лотам. Информация появилась на ЕФРСБ.

В частности, недостроенный многоквартирный жилой дом в Кунгуре на ул. Батальонной, 7, к. 2 (готовность объекта 15%) за 5 млн рублей приобрёл Антон Мичков.

Также физические лица Екатерина Волочкова и Александр Баталов выкупили по одному земельному участку на ул. Отрадной в п. Горный Двуреченского с/п Пермского муниципального округа. На данных землях разрешена среднеэтажная жилая застройка. Первый участок площадью 19,1 тыс. кв. м приобретён за 8,5 млн руб., второй (27,4 тыс. кв. м) — за 11,2 млн руб.

Кроме того, Тресту №14 удалось продать машино-место в подземном паркинге в Перми по ул. Островского, 6. Всего договоры заключены по семи лотам.

При этом отмечается, что торги по продаже 15-ти лотов не состоялись по причине отсутствия заявок.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся Трест № 14 реализовал на торгах автопарк. Вырученная сумма превысила 28 млн руб.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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