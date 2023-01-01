В Пермском крае ожидают самый ранний за историю метеонаблюдений сход снежного покрова Активное снеготаяние продолжится до 29 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в выходные благодаря затоку тепла с Атлантики и повышению среднесуточной температуры до +5 градусов началось активное снеготаяние. Оно продолжится до вторника, 28 марта, включительно, и за это время в южной части края местами возможен полный сход снежного покрова — едва ли не самый ранний в истории наблюдений. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

По данным метеостанций, с 9 марта, когда наблюдались максимумы сезона, высота снега уменьшилась на 40-50 см. Ожидается, что некоторая часть талых вод успеет поступить в реки и сформирует небольшие подъёмы уровней воды в середине следующей недели. Однако из-за похолодания, которое ожидается 30 марта, большая часть до русел всё же не дойдёт.

В перспективе такое необычно ранее снеготаяния будет способствовать снижению в регионе максимумов половодья, которые и так прогнозировались низкими.

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