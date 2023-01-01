Паводок в Пермском крае ожидается ниже средних многолетних значений Но прогноз может быть скорректирован с учётом количества осадков в марте-апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Максимальные уровни воды на основных реках Пермского края в период весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних значений. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной всему малоснежная зима — запасы воды в снеге сейчас на четверть меньше, чем были год назад.

В связи с этим значительных подтоплений в населённых пунктах не ожидается, за исключением Кудымкара и пос. Яйва, где наводнения возможны и при средних уровнях половодья, но только в случае интенсивного снеготаяния.

Приток воды в Камское водохранилище пока тоже можно ожидать немного меньше средних многолетних значений. Тем не менее, прогноз ещё может быть скорректирован с учётом количества осадков в оставшиеся дни марта и в апреле.

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