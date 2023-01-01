Власти Перми обосновали повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на 6% С 15 апреля одна поездка может подорожать до 35 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми обсудила с депутатами гордумы, Заксобрания, профсоюзами и Контрольно-счётной палатой индексацию тарифа на проезд в общественном транспорте краевого центра.

Дептранс с учётом расходов отрасли представил расчёт экономически обоснованной величины тарифа на проезд в автобусах и трамваях. По данным чиновников, себестоимость поездки за год повысилась до 35 руб. Таким образом, предлагается поднять цену билета на 2 руб., или на 6%. Как отметили в департаменте, это в два раза ниже общего уровня годовой инфляции. При этом в Перми можно приобрести проездной и оплачивать проезд со значительной выгодой.

— Для горожан, которые пользуются общественным транспортном регулярно, цена одной поездки в среднем составляет 21 руб., по льготному проездному — порядка 12 руб., — отметил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Чиновники также рассказали, что доля дотаций на работу отрасли за счёт средств бюджета города сейчас составляет 24%. И чтобы обеспечить функционирование других социальных отраслей, балансировка экономики работы общественного транспорта необходима.

Напомним, в начале марта администрация Перми направила в Пермскую городскую думу уведомление о плановой индексации тарифа на проезд. В мэрии предлагают с 15 апреля повысить стоимость поездки с 33 до 35 руб.

Ранее гордума поддержала проект решения о передаче мэрии полномочий по формированию тарифов на проезд в общественном транспорте.

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