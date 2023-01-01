В спецоперации погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Нытвы Похоронят Евгения Лыкова 25 марта Поделиться Твитнуть

Евгений Лыков / фото: vk.com/nytvago

В ходе СВО на Украине погиб житель Нытвы Пермского края Евгений Лыков. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Скорбим вместе с вами…» — сказано в сообщении.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 25 марта в спортзале нытвенской школы № 1 с 10:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 22-летний житель Кизела. Даниила Сафиуллина похоронили 23 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.