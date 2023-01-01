В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Кизела
Даниила Сафиуллина похоронили 23 марта
В четверг, 23 марта, в Кизеле Пермского края похоронили 22-летнего местного жителя, бойца ЧВК «Вагнер» Даниила Сафиуллина. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям», — написал в соцсетях градоначальник.
Даниил Сафиуллин был посмертно награждён Орденом Мужества.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб доброволец из Перми Александр Городилов. Прощание с военнослужащим состоится 25 марта.
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