В ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Кизела Даниила Сафиуллина похоронили 23 марта Поделиться Твитнуть

В четверг, 23 марта, в Кизеле Пермского края похоронили 22-летнего местного жителя, бойца ЧВК «Вагнер» Даниила Сафиуллина. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям», — написал в соцсетях градоначальник.

Даниил Сафиуллин был посмертно награждён Орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб доброволец из Перми Александр Городилов. Прощание с военнослужащим состоится 25 марта.

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