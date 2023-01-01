Елена Синица В ходе СВО погиб доброволец из Пермского края Прощание с Александром Городиловым состоится 25 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине скончался еще один военнослужащий из Пермского края Александр Городилов. Об этом в социальных сетях сообщил его друг.

«Героически погиб на СВО мой хороший друг, Добрая душа, Городилов Александр. У него осталась семья, дети», — говорится в посте.

Как уточняет издание «Коммерсант-Прикамье», Александр Городилов был добровольцем. Прощание с Александром Городиловым состоится 25 марта в Доме офицеров.

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