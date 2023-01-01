Двум авиакомпаниям разрешили летать из Перми в Самарканд до конца летнего сезона Рейсов в расписании Большого Савино пока нет Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Росавиация продлила допуски двум авиакомпаниям на выполнение международных рейсов по маршруту Пермь—Самарканд. Разрешения на полёты у перевозчиков Red Wings и Nordwind Airlines истекли зимой.

Согласно информации на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, решением от 23 марта допуски на полёты продлены до конца сезона расписания ИАТА «Лето-2023».

Добавим, что в расписании пермского аэропорта Большое Савино рейсов до Самарканда пока нет.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Росавиация выдала Red Wings временный допуск к полётам из Перми в Стамбул. Старт полётной программы намечен на 2 апреля.

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