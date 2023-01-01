Алёна Бронникова Бывший глава Куединского округа Анатолий Верхоланцев назначен председателем ТИК Эта должность пустовала с февраля Поделиться Твитнуть

Анатолий Верхоланцев

Константин Долгановский

На пост нового председателя территориальной избирательной комиссии Куединского округа назначен Анатолий Верхоланцев. Об этом сообщили в краевом избиркоме. Должность главы ТИК пустовала с февраля, когда по состоянию здоровья её покинул Сергей Клабуков.

По утверждению пресс-службы комиссии, подготовка к избирательным кампаниям 2024 года уже начата, поэтому новому председателю необходимо быстро влиться в работу. Уже в следующем месяце начнут формироваться составы участковых избирательных комиссий на пять лет.

С 2019 года Верхоланцев занимал пост главы Куединского муниципального округа. 2 марта он принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. 2 марта депутаты местной думы приняли его отставку и в статусе и.о. назначили на это место Галину Новикову.

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