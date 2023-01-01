Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на должность главы Добрянского округа Окончательное решение примут депутаты думы на заседании 30 марта Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Конкурсная комиссия рекомендовала депутатам думы Добрянского городского округа Пермского края двух кандидатов на пост главы муниципалитета.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», в финал вышли заместитель главы администрации Добрянского ГО по ЖКХ и бывший глава Осинского муниципального района Яков Лузянин, а также директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», бывший глава Добрянского городского поселения Дмитрий Антонов.

Теперь депутатам думы предстоит заслушать кандидатов и принять окончательное решение. Заседание планируется на 30 марта.

Напомним, ранее сообщалось о трёх претендентах на пост главы Добрянки. Конкурсная комиссия отсеяла кандидатуру индивидуального предпринимателя Алексея Махнёва.

Должность руководителя муниципалитета стала вакантной в январе, когда Константин Лызов сложил полномочия, чтобы перейти на работу в администрацию губернатора Пермского края.

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