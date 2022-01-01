Максим Артамонов
Глава Добрянского округа Константин Лызов покинет свой пост в конце января
Он трудоустроился в администрации Пермского края
Глава Добрянского округа Константин Лызов с 28 января перейдёт на работу в администрацию губернатора Пермского края. Его последний рабочий день в должности руководителя округа — 27 января. Об этом сам чиновник рассказал местному изданию «Зори Плюс».
До выбора нового главы исполнять его обязанности будет первый заместитель Лызова — Николай Поздеев. После этого состоится конкурсный отбор на должность руководителя округа, отмечает издание.
В начале это недели стало известно, что в краевой администрации появится отдельный заместитель по вопросам взаимодействия с местными властями. Этот пост займёт Константин Лызов.
Напомним, в сентябре прошлого года главу Добрянского округа оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение законодательства о противодействии терроризму. Дело об административном правонарушении в отношении Лызова возбудила прокуратура.
Константин Лызов с 2005 года работал в должности главы Добрянки. В марте 2011-го он возглавил Добрянский район, а впоследствии был переизбран на пост главы Добрянского муниципального округа.
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