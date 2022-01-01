Главу Добрянского округа оштрафуют на 3 тыс. рублей Он признан виновным в нарушении законодательства о противодействии терроризму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Добрянского округа Пермского края Константин Лызов привлечён к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что органом местного самоуправления своевременно не проверены места массового пребывания людей, а информация о них не направлена в установленные сроки в антитеррористическую комиссию Прикамья.

В отношении главы округа было возбуждено дело об административном правонарушении. Указанное должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф 3 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее за подобное нарушение был привлечён к ответственности глава Частинского округа.





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