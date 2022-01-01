Прокуратура привлекла к ответственности главу Частинского округа Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Глава Частинского округа Пермского края привлечена к административной ответственности за неисполнение решений краевой антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что органом местного самоуправления своевременно не проверены места массового пребывания людей, не проведена их паспортизация, а информация о них не направлена в установленные сроки в антитеррористическую комиссию в Прикамья.

В отношении главы округа было возбуждено дело об административном правонарушении. Указанное должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения.

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