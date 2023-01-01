Елена Синица На пост главы Добрянки подали документы три человека Заседание думы по вопросу избрания главы округа планируется провести 30 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 13 марта, завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Добрянского городского округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Так, решили участвовать в конкурсе директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Антонов, заместитель главы администрации Добрянки по жилищно-коммунальному хозяйству Яков Лузянин, индивидуальный предприниматель Алексей Махнёв.

Конкурс-испытание кандидатов состоится 23 марта. Затем комиссия отберёт для рассмотрения местной думой двух кандидатов. Заседание думы по вопросу избрания главы округа планируется провести 30 марта.

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