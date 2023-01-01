Глава минтарифов Прикамья оштрафована на 20 тысяч рублей Мария Козлова привлечена к ответственности за нарушение срока рассмотрения жалобы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края в ходе проверки порядка рассмотрения обращений в министерство тарифного регулирования и энергетики установила, что должностные лица ведомства при рассмотрении жалобы коммерческой организации (оспаривала законность отказа в утверждении инвестпрограммы) допустили несоблюдение определённых законодательством сроков и направили ответ заявителю позднее чем через 15 дней.

Зампрокурора края вынес постановление о возбуждении в отношении главы минтарифов дела об административном правонарушении. Мировой суд признал министра виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, с 1 ноября министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавляет Мария Козлова.

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