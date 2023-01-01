В спецоперации погиб 23-летний житель Добрянки Похороны Владислава Морозкова пройдут 24 марта Поделиться Твитнуть

В спецоперации погиб житель Добрянского округа Пермского края Владислав Морозков. Об этом сообщает издание «Зори Плюс». 25 марта военнослужащему исполнилось бы 24 года.

— Влад был осуждён за хулиганство на два с половиной года, срок заканчивался осенью, — рассказыла журналистам мама Влада. — Он хотел поскорей вернуться домой, к дочкам, старшей скоро в школу. Вот и заключил контракт с ЧВК «Вагнер». 17 апреля служба должна была закончиться.

Информацию о гибели сына женщина получила 20 марта. Ей сообщили, что Владислав погиб в городе Артёмовске 26 февраля.

Прощание с военнослужащим начнётся в ДК им. Ладугина 24 марта в 10:00.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 26-летний военнослужащий из Соликамска Алексей Япрынцев.

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