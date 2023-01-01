На Украине погиб 26-летний военнослужащий из Соликамска
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В ходе спецоперации на Украине погиб Алексей Япрынцев из Соликамска Пермского края. О смерти мужчины в соцсетях сообщила его одноклассница.
Известно, что Япрынцеву было 26 лет, а скончался он 6 марта.
Прощание с военнослужащим начнётся 23 марта с 11.00 в Соликамске, в ЦРТДиЮ «Звёздный».
Ранее сообщалось, что на СВО погиб уроженец Кочёвского округа Прикамья. Похороны Юрия Ратегова пройдут сегодня.
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