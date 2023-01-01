Алёна Бронникова Пермяки могли бы отсудить полбюджета за травмы на неочищенных от снега улицах Депутаты гордумы раскритиковали работу подрядчиков этой зимой. Досталось и системе контроля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы заслушали доклад и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова о мониторинге зимнего содержания дорог и поделились своими наблюдениями. На заседании комитета гордумы по городскому хозяйству выяснилось, что не все благоустроители честно проводят работы.

Мясоедов рассказал о том, что вся дорожно-строительная техника снабжена современными системами спутниковой навигации. Это позволяет контролировать выполнение работ, время и продолжительность нахождения техники на объекте. На официальном сайте муниципального образования город Пермь размещена карта, позволяющая следить за работой подрядчиков. Чиновник уверен, что системе мониторинга доработка не требуется.

На обсуждении депутаты отметили, что ресурс действительно полезный. Но некоторые сбои не всегда позволяют точно отследить местонахождение машин и проведённые ими работы. Также на карте трудно понять, какая именно техника прошла по улице.

О несовершенстве разработанной системы говорят и некоторые примеры из жизни, которыми поделились народные избранники.

Так, депутат Владимир Манин возмутился работой водителя одной снегоуборочной машины. Её ковш не был полностью опущен на дорогу, из-за этого снег счищался только частично поверху. На вопрос депутата, в чём причина, водитель объяснил, что ему не дали достаточного времени объехать все места, но из-за спутникового наблюдения он обязан отметиться в каждой точке.

Депутат Владимир Молоковских рассказал, что своими глазами видел, как в Кировском районе грейдер раза три-четыре проехал мимо него с поднятым отвалом. Оказалось, водитель выполнял поручение начальника, и ему просто нельзя было стоять на одном месте, потому что за ним следят со спутника. Снег не был почищен, но сайт не может передать эту информацию.

«Нам нужно результат получить. А сколько движений для этого сделано — неважно. У нас есть группа «быстроногих оленей» — инспекция, которая следит за уборкой, МКУ «Пермблагоустройство». Есть подрядчики, санкции — есть всё. А также есть масса недовольных, в том числе покалеченных жителей, которые результата не ощущают. Неважно, сколько штрафов начислили. Должна быть обеспечена очистка города. А мы мониторим, сколько усилий предпринято. Если бы люди обращались за нормальным возмещением, мы бы уже точно полбюджета отдали», — считает Молоковских.

Несмотря на разные мнения, депутаты сняли с контроля этот вопрос.

За прошедшую зиму 2022/23 в горадминистрацию поступали многочисленные жалобы от пермяков на некачественную уборку дорог. В январе «Новый компаньон» писал о том, что мэр Перми Алексей Дёмкин оштрафовал подрядчиков за неубранный снег на 13,6 млн руб. По этой же причине в феврале прокуратура внесла представление главе краевого коммунального учреждения.

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