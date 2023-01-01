Елена Синица Мэр пригрозил главам двух районов выговорами за нерасчищенные парковки Подрядным организациям выписали штрафы Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Глава Перми Алексей Дёмкин проверил качество уборки парковок в двух районах Перми — в Мотовилихинском и Свердловском. К парковкам именно в этих районах поступает наибольшее количество жалоб. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

«Вызвал руководителей двух районов — Мотовилихинского и Свердловского, по которым поступает наибольшее количество жалоб, сели в автобус и поехали. Маршрут был засекречен, и подготовиться заранее возможности не было. Если коротко, то результатами остался недоволен», — написал Дёмкин.

Подрядной организации в Мотовилихинском районе выпишут штраф 7,1 млн руб., в Свердловском — 6,5 млн руб. Кроме этого, глава Перми поручил руководителям района к понедельнику привести парковки в порядок, иначе их ждёт выговор.

Ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили администрации Перми отменить плату за неочищенные от снега парковки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Парламентарии обратили внимание, что во время снегопадов парковки в центре города расчищены не были, а значит, и услуга оказана не была. Таким образом, брать плату и штрафовать водителей в этих условиях несправедливо, считают депутаты.









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