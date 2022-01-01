Елена Синица Депутаты ЗС предложили пермской администрации отменить плату за неочищенные парковки Вопрос обсудят на заседании профильной рабочей группы Поделиться Твитнуть

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили администрации Перми отменить плату за неочищенные от снега парковки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Парламентарии обратили внимание, что во время снегопадов парковки в центре города расчищены не были, а значит и услуга оказана не была. Таким образом, брать плату и штрафовать водителей в этих условиях несправедливо, считают депутаты.





Профильная рабочая группа краевого парламента приняла решение обсудить этот вопрос на отдельном заседании на площадке регионального министерства транспорта.





Напомним, в ходе декабрьского пленарного заседания Пермской городской думы депутаты раскритиковали чиновников мэрии за некачественную уборку снега на улицах Перми. Они говорили о неочищенных платных парковках, заездных карманах для автобусов и заваленных снегом тротуарах.





Позднее к делу подключилась и прокуратура. Она организовала проверку по сообщениям в соцсетях о нарушениях прав граждан, проживающих в микрорайонах Ива, Ива-Спортивная, ЖК «Погода», Запруд-2, на транспортную доступность.

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