Максим Артамонов В Перми прокуратура начала проверку после обращений горожан о плохой уборке снега Ранее чиновников раскритиковали депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по сообщениям в соцсетях о нарушениях прав граждан, которые живут в микрорайонах Ива, Ива-Спортивная, ЖК «Погода», Запруд-2 на транспортную доступность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура установила, что в связи с ненадлежащей расчисткой дорог от снега в Мотовилихинском районе было затруднено движение общественного транспорта.

Жители сообщали, что в микрорайоны Погода, Ива и Запруд-2 не могут доехать автобусы маршрутов № 33, 38 и 69/70.

По результатам проверки районный прокурор внёс представления главе администрации Мотовилихинского района и директору подрядной организации. Вопрос находится на контроле районной прокуратуры, отметили в ведомстве.

Накануне в ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты раскритиковали чиновников мэрии за некачественную уборку снега на улицах Перми. Они говорили о неочищенных платных парковках, заездных карманах для автобусов и заваленных снегом тротуарах.

На том же заседании замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов сообщил, что в ночь на 21 декабря краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» выйдет на уборку улиц в центре города.

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