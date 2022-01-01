Максим Артамонов Из-за дорожной обстановки в Перми автобусы не могут доехать до новых микрорайонов Ограничения введены на четырёх маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в микрорайоны Погода, Ива и Запруд-2 не могут доехать автобусы маршрутов №33, 38 и 69/70. Об этом сообщает telegram-канал «Пермский транспорт». Причина — «сложность проезда участков дорог».

«Новый компаньон» попросил городской департамент транспорта уточнить, чем вызвана сложность, на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее чиновники мэрии отчитались, что за прошлую ночь с улиц Перми подрядчиками вывезено 19,3 тыс. кубометров снега, а за прошедшие выходные — более 50 тыс. кубометров. На улицах города работало до 327 единиц техники и порядка 300 рабочих.

Пока в Перми автобусы не могут доехать до нескольких микрорайонов, в Сылве пассажиры выталкивают застрявший в сугробе автобус. Соответствующий видеоролик распространяется в соцсетях.

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