За прошлую ночь с улиц Перми вывезли 19,3 тысячи кубометров снега Больше всего замечаний сделано подрядчикам в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую ночь с улиц Перми подрядчиками вывезено 19,3 тыс. кубометров снега, а за прошедшие выходные — более 50 тыс. кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улицах города работало до 327 единиц техники и порядка 300 рабочих в дневное время.

Утром 19 декабря специалисты административно-технической инспекции Перми провели проверки качества уборки улиц. Из 177 объектов на 69 выявлены нарушения. В основном они связаны с недостаточной очисткой тротуаров и пешеходных переходов, зафиксировано отсутствие прометания тротуаров во всех районах города.

Больше всего замечаний сделано подрядчикам в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми.

Ранее сообщалось, что за две недели в краевом центре выпало 125% месячной нормы осадков.

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