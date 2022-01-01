За две недели в Перми выпало 125% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За начавшийся в воскресенье снегопад к утру 19 декабря в Перми выпало 13 мм осадков. Это на 3-4 мм меньше, чем прогнозировалось. Самый сильный снег шёл накануне с 20 по 22 часов. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ,

Специалисты отметили, что в понедельник днём осадки продолжатся, поэтому итоги прохождения циклона стоит подводить только сегодня вечером.

По информации синоптиков, в Перми за период с 9 по 19 декабря выпало в общей сложности 59 мм осадков — это около 125% от всей месячной нормы декабря. Учитывая то, что осадки продолжатся во второй половине недели декабрь 2022 года вполне может превзойти по этому показателю аномально снежный декабрь 2013 года, когда выпало 80 мм осадков за месяц.

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