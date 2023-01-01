Краевой подрядчик получил первое представление прокуратуры за плохую уборку снега в центре Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

Прокуратура Ленинского района Перми внесла представление главе краевого коммунального учреждения в связи ненадлежащей очисткой дорог в зимний период.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки установлено, что краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края на территории Ленинского района Перми была ненадлежащим образом организована работа по расчистке проезжей части, парковочных карманов и тротуаров от снега и льда.

«Работы не всегда проводились своевременно и качественно, в связи с чем не обеспечивалось беспрепятственное движение транспортных средств и безопасное передвижение пешеходов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки руководителю указанного учреждения внесено представление.

Напомним, после проблем с уборкой снега в Перми прошлой зимой было решено передать полномочия по содержанию улиц в центре города на краевой уровень. Эти полномочия получила дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Краевое предприятие приступило к работе с 1 января 2023 года.

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