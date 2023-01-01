Алёна Бронникова Пермские депутаты сняли с контроля вопрос по утилизации ртутьсодержащих ламп Выяснилось, что опасными лампами почти никто не пользуется Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской думы начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков представил отчёт об информировании населения о местах, которые предназначены для складирования ртутьсодержащих ламп.

«На территории Перми департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми организовал три места сбора ртутьсодержащих ламп. Информация об этом находится на сайте, проинформированы все заинтересованные лица, все могут найти эту информацию», — рассказал чиновник.

По его словам, обслуживание мест накопления не требует повышенного внимания. Во время обхода выяснилось, что два места пусты, а в одном находится всего две лампочки, которые могут оказаться обычными светодиодными. Поэтому вывоз организовывался всего один раз в 11 месяцев.

Баскаков добавил, что всего в Перми управляющими организациями оборудовано около 150 специализированных мест. УК также обязаны информировать жителей многоквартирных домов, размещая объявления в подъездах и на официальных сайтах. Исполнение требований экологического законодательства находится под контролем Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

«С точки зрения проектного решения, формально всё выполнено, а фактически ничего не работает. Две лампы собрали, ещё непонятно, те или не те. Задача была обеспечить безопасность населения от металла, который практически из организма не выводится. Но в принципе, самотёком лет через 10 они сами все поменяются, разобьются, в мусорные контейнеры выбросятся», — выразил мнение депутат Владимир Молоковских.

Заместитель председателя Пермской гордумы Максим Спиридонов поддержал коллег и предложил снять вопрос с контроля: «Формально администрация рекомендацию исполнила. Эти лампы уже в далёком прошлом, ими никто почти не пользуется». Депутаты поддержали снятие контроля за исполнением решения.

Напомним, на февральском заседании депутаты гордумы остались не удовлетворены докладом департамента ЖКХ администрации Перми, поручили усилить информационную работу с пермяками и вновь вернуться к вопросу в марте.

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