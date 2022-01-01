Максим Артамонов Депутаты раскритиковали работу мэрии Перми по сбору у населения ртутьсодержащих отходов

Решение по отчёту администрации перенесли на март Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы с докладом о реализации полномочий Перми в сфере экологии выступил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков. В частности, он рассказал, что на сегодняшний день на территории города созданы три места для накопления ртутьсодержащих ламп: на улицах Закамская, 26, Ленина, 34 и Александра Щербакова, 24. По этим адресам находятся районные администрации.

Баскаков пояснил, что в 2020 году на территории РФ ртутьсодержащие лампы исключены из хозяйственного оборота, их производство, экспорт и импорт запрещены. В связи с этим на управляющие компании возложена обязанность организовывать места для накопления таких ламп. Затем УК должны утилизировать их, заключая договоры с возчиками отходов.



Выступление чиновника вызвало много вопросов у депутатов. Например, их интересовало, что собой будут представлять контейнеры для сбора, как часто их вывозят, ведётся ли работа с управляющими компаниями, предприятиями и населением, а также — куда именно вывозят эти опасные отходы.



Начальник департамента пояснил, что лампы складываются в ящики с замком, а отходы вывозят по мере накопления. Информационной политикой занимаются непосредственно управляющие компании, которые размещают объявления в подъездах. Контроль за исполнением требований экологического законодательства осуществляет Роспотребнадзор и Государственная жилищная инспекция Пермского края.



Депутаты посчитали эти ответы неудовлетворительными, поскольку зачастую люди просто выбрасывают такие виды ламп в ведро. К тому же, нет ясности относительно конечного пункта сбора опасных отходов, а концентрация большого количества таких ламп создаёт дополнительные риски для здоровья горожан. Таким образом, создаются не пункты сбора, а пункты опасности.



По мнению отдельных депутатов гордумы, необходимо усиливать информационную составляющую как с предприятиями, так и с самими жителями. В целом же деятельность профильного департамента в этом направлении «больше похоже на какую-то фикцию и видимость работы».



В связи с этим председатель комитета по городскому хозяйству Максим Спиридонов предложил повременить с решением по докладу и обсудить этот вопрос вновь в марте. До этого срока у администрации есть время учесть замечания и рекомендации.



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