Алёна Бронникова Установка архитектурной подсветки в центре Перми может быть продлена до осени Собственники части домов отказываются подписывать соглашения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми затягивается завершение проекта по установке подсветки зданий на центральных улицах к 300-летию города. Из 87 домов 73 оснащены оборудованием, с собственниками помещений остальных домов ведутся переговоры. На заседании комитета гордумы по городскому хозяйству и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов сообщил, что срок реализации может быть продлён до 1 ноября 2023 года.





«Утверждён перечень зданий города Перми, в отношении которых планируется устройство архитектурной подсветки, в количестве 87 штук. На сегодняшний день подписано 73 соглашения о безвозмездном пользовании общего имущества собственников нежилых и жилых помещений с последующей эксплуатацией системы. В стадии подписания у нас находится два соглашения по Комсомольскому проспекту, 43 и Комсомольскому проспекту, 29. И в отношении 12 зданий собственники выдвигают свои требования, в рамках которых они готовы пойти на подписание этих соглашений», — доложил Мясоедов. Срок решения всех работ обозначен до конца года.





Администрация продолжает вести работу с жителями домов, отказывающихся безвозмездно подписать соглашение. Взамен от представителей власти они требуют благоустроить придомовую территорию: разбить сквер, построить футбольное поле или новую парковку. В связи с этим, Мясоедов попросил продлить срок реализации проекта, хотя планировалось завершить его до Дня города и снять с контроля 1 марта 2023 года.





«То есть мы сегодня оставляем на контроле, а на следующем заседании вы зайдёте со сроком продления до 1 ноября», — подытожил председатель комитета, депутат Михаил Черепанов.

Депутаты выразили обеспокоенность затягиванием процесса и готовность подключиться к процессу согласования с жителями домов своего округа. Но представители департамента считают, что народные избранники лишь обнадёжат пермяков обещаниями, но не смогут их сдержать. «Вы придёте, наобещаете футбольное поле, парковочную площадку, а как делать будем?», — задаются вопросом чиновники.





Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что архитектурную подсветку установили на здание Слудской церкви.

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