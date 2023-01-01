Максим Артамонов В Перми завершены работы по установке архитектурной подсветки Слудской церкви

В этом году будет также установлено уличное освещение на Слудкой горке Поделиться Твитнуть

В Перми подключили подсветку Слудской церкви. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Чиновник пояснил, что новый внешний вид здание религиозного культа приобрело благодаря частной инициативе.



«Недалеко от неё [от церкви], на Слудской горке, в этом году установят уличное освещение — вместе с отремонтированными фасадами домов и благоустройством сквера получим обновленное единое пространство в центре города», — пояснил Махонин.

Напомним, реконструкцию Слудской горки в центре Перми чиновники затеяли в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Работы идут по нечётной стороны ул. Петропавловской — на участке от ул. Попова до ул. Крисанова. На этой неделе на объекте начали установку опор освещения. Также планируется начать ремонт подпорной стенки, доработку газонной части. С начала весны будут высажены оставшиеся кустарники и деревья, установлены скамейки и урны. Чиновники обещают также отремонтировать дорогу вдоль Слудской горки.

Всего в Перми к юбилею города планируется сделать архитектурную подсветку 86 зданий по Комсомольскому проспекту, а также на улицах Ленина и Петропавловской.



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