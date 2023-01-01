Елена Синица На Слудской горке в Перми начали установку освещения Работы выполняются к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

В рамках подготовки к юбилею Перми продолжается преобразование Слудской горки — пространства вдоль нечётной стороны улицы Петропавловской на участке от ул. Попова до ул.Крисанова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент обустроены пешеходные дорожки, отремонтированы лестничные спуски, обустроены газоны, высажены деревья. Сейчас на объекте также устанавливают закладные под опоры освещения. Теперь планируется начать работы по ремонту подпорной стенки, доработка газонной части, в тёплый период будут высажены оставшиеся кустарники и деревья, установлены скамейки и урны. Также будет отремонтирована дорога вдоль Слудской горки.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.