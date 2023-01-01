С 1 апреля в Перми изменится маршрут движения автобусов № 22 Вместо ул. Карбышева общественный транспорт будет следовать по улицам Писарева и Репина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля у автобусного маршрута № 22 «М/р Васильевка — ПВИ» частично изменится путь следования. Автобусы пустят по улицам Писарева и Репина, сейчас общественный транспорт курсирует по ул. Карбышева. Об изменениях рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве пояснили, что изменения позволят создать транспортные связи с соцобъектами и ДК им. Чехова, а также улучшить транспортную доступность для жителей ул. Репина.

При этом по ул. Карбышева сохранится движение маршрутов № 18, 44, 49, 53 и 73.

В дептрансе также сообщили, что сейчас определяется срок запуска нового экспресс-маршрута — № 1т, который соединит Заозерье, Гайву и центр города.

Ранее «Новый компаньон» писал, что перевозчиком на маршруте № 1т выбрано ООО «Автобик».

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