Елена Синица В Прикамье нашли перевозчика для экскурсионного маршрута № 300т На участие в конкурсе поступила только одна заявка Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Завершился открытый конкурс на право обслуживания экскурсионного маршрута № 300т, а также экспресс-маршрута № 1т «Микрорайон Заозерье — Центральный рынок». Об этом сообщает пресс-служба гортранса.

Как рассказали в ведомстве, на участие в конкурсе поступила только одна заявка, поэтому за обслуживание маршрутов будет отвечать ООО «Автобик». Оба маршрута будут работать по нерегулируемым тарифам.

Уточняется, что экскурсионный маршрут № 300т будет объезжать достопримечательности Перми и позволит пассажирам познакомиться с историей города. Поездку будет сопровождать аудиогид, билет будет действовать в течение всего дня, то есть можно будет выходить на остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. На маршруте будут ездить автобусы большого класса.

В мэрии добавили, что оба маршрута будут работать по нерегулируемым тарифам. Сейчас определяется дата запуска маршрутов и стоимость проезда.

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