В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кочёвского округа Прикамья Похороны Юрия Ратегова пройдут 21 марта Поделиться Твитнуть

Юрий Ратегов / фото: vk.com/public79959540

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб уроженец посёлка Октябрьский Пермского края Юрий Ратегов, об этом сообщили в администрации Кочёвского муниципального округа.

Известно, что Юрий родился в 1993 году. В СВО принимал участие в составе подразделения ЧВК «Вагнер». Погиб 9 февраля.

Прощание с Юрием Ратеговым состоится 21 марта с 12:30 в сельском клубе деревни Лягаево.

Администрация округа приносит свои соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб мобилизованный житель Кудымкарского округа Михаил Чугаев. Ему было 27 лет.





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