На Украине погиб мобилизованный житель Кудымкарского округа Прикамья Михаилу Чугаеву было 27 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Чугаев / фото: vk.com/kudymkar_officially

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 27-летний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Михаил Чугаев. Об этом сообщили в местной администрации.

Михаил родился в д. Пронино Мижуевского сельсовета. Учился в Гуринской средней школе. После её окончания поступил в профучилище № 5 с. Юсьва, где получил профессию тракториста.

С 2014 по 2015 год проходил срочную военную службу. Вернувшись домой, трудился в д. Алёкова на деревообрабатывающем производстве.

29 сентября прошлого года Чугаев был мобилизован для участия в СВО. В начале января после прохождения подготовки в учебном центре Тюмени был направлен в ДНР водителем-оператором гаубичного взвода.

9 марта при выполнении боевой задачи Михаил был тяжело ранен и на следующий день скончался.

В администрации Кудымкарского МО выражают соболезнования родным и близким военнослужащего: «Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты».

Прощание с погибшим состоится 21 марта в Алёковском сельском клубе (д. Алёкова, ул. Колхозная, 5) с 11:30 до 12:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.