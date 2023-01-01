Ремонтом здания для Центральной детской школы искусств займётся пермская компания ООО «Евразия-Сервис» выполнит работы за 146 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги открытого конкурса на поиск подрядчика для капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 30а, с целью создания «Центральной детской школы искусств». Конкурс проводил Пермский государственный институт культуры (ПГИК). Требующее ремонта строение располагается в глубине квартала, за главным корпусом ПГИК на ул. Газеты «Звезда».

Исполнителем работ выбрана пермская строительно-монтажная компания ООО «Евразия-Сервис». Общество должно провести усиление фундамента здания, ремонт стен, обеспечить строение системами безопасности и пр. за 146 млн руб. Начальная (максимальная) цена составляла 146 млн 368,9 тыс. руб.

Итоги закупки могли быть объявлены и раньше (приём заявок завершился 9 марта), однако в Пермское УФАС поступила жалоба от ИП Князевой О.Н.

Заявитель посчитала, что заказчик сформировал требования к победителю конкурса с нарушением положений постановления Правительства РФ «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В антимонопольном ведомстве жалобу рассмотрели и признали обоснованной — представителя заказчика привлекут к административной ответственности за допущенное нарушение Закона о закупках. Тем не менее УФАС решило предписание не выдавать, поскольку выявленное нарушение на результат закупки не повлияло.

Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до 20 августа 2023 года.





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