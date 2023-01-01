Ремонт здания для «Центральной детской школы искусств» в Перми оценили в 146 млн рублей Работы должны быть выполнены к 20 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный институт культуры (ПГИК) объявил открытый конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 30 А с целью создания «Центральной детской школы искусств». Информация опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что приём заявок проводится до 9 марта 2023 года. Начальная (максимальная) цена — 146 млн 368,9 тыс. руб.

Согласно конкурсной документации, до 20 августа 2023 года подрядчик обязан провести работы по усилению фундамента здания, ремонту стен, обеспечению строения системами безопасности и пр.. Здание располагается в глубине квартала за главным корпусом ПГИК на ул. Газеты «Звезда».

Итоги конкурса будет подведены 14 марта.

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