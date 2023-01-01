Чтобы не лишиться авто, пермяк погасил дорожные штрафы на сумму 280 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Житель Перми накопил 188 штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. По данным службы судебных приставов Пермского края, общая сумма долга превысила 280 тыс. руб.

Изначально сумма составляла 132 тыс. руб. Добровольно оплачивать штрафы за превышение скорости и пренебрежение дорожными знаками и разметкой пермяк не стал. Поэтому дело о взыскании было передано в межрайонный отдел по взысканию штрафов по г. Перми № 2. После возбуждения нескольких исполнительных производств было решено взыскать исполнительский сбор, увеличивший сумму задолженности более чем в два раза.

На автомобиль мужчины наложили запрет на совершение регистрационных действий и предупредили, что в случае неуплаты штрафов ему грозит ограничение на управление им. Это подействовало на автолюбителя, и вскоре он внёс всю сумму долга.

Ранее в Пермском крае стало известно о семейной паре, накопившей долги на 56 млн руб. Судебные приставы арестовали принадлежавшие супругам две иномарки и катер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.