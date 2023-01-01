Максим Артамонов В Пермском крае приставы арестовали у семейной пары две иномарки и катер Причиной стали долги в 56 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В отделении судебных приставов по Добрянке находится сводное исполнительное производство о солидарном взыскании задолженности с семейной пары по договору займа в размере более 56 млн руб. в пользу индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что супруги не исполнили свои финансовые обязательства.

Во время проверки их имущественного положения выяснилось, что у семейной пары зарегистрированы два автомобиля — Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry. В связи с этим приставы направили в ГИБДД ориентировку о задержании транспортных средств. Внедорожник Toyota Land Cruiser был обнаружен в Мотовилихинском районе Перми, его передали на ответственное хранение взыскателю. Вторую иномарку нашли на парковке возле дома, на неё также был наложен арест.

В рамках исполнительного производства приставы сделали запрос в Госинспекцию по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю. Выяснилось, что в собственности у одного из должников есть катер «Витязь». Его месторасположение было установлено по государственным регистрационным номерам. На него также наложили арест.

Все арестованные транспортные средства после оценки специалиста передадут на принудительную реализацию. Вырученные от их продажи деньги направят в счёт погашения долга.

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