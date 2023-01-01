Алёна Бронникова Профессор пермского вуза оказался участником преступной группы За несколько лет он похитил 28,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Профессора пермского вуза уличили в создании незаконной схемы получения денег в составе преступной группы. Мошенники присваивали деньги, выделенные на повышение квалификации учителей, сообщает пресс-служба судебных приставов Пермского края.

Следователи краевого управления МВД совместно со службой безопасности учебного заведения установили, что на протяжении нескольких лет преступники заключали договоры на проведение обучения с одной организацией. В её штате нужных специалистов не было, и педагоги вуза сами проводили все образовательные курсы.

За всё время профессор со своими сообщниками похитил около 28,5 млн руб.. По статье «мошенничество и присвоение денежных средств в особо крупном размере» его лишили свободы на четыре года условно и выписали штраф 700 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о мошеннике из Соликамска, обманувшем пенсионеров на 2,1 млн руб. Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. и возмещению ущерба пострадавшим в полном объёме.

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