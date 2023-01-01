Максим Артамонов В Соликамске осудили мошенника, который обманывал пенсионеров из разных регионов Сумма ущерба превысила 2,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который был признан виновным в 19 эпизодах покушения на мошенничество и в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Злоупотребляя доверием пенсионеров, он похищал у них деньги. За это его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, согласно преступному плану, двое соучастников группы звонили на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов пенсионеров, представляясь их близкими родственниками. Затем мошенники сообщали о несуществующих ДТП, в которые попали якобы родственники пожилых людей, и, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить деньги.

Получив соответствующую информацию, молодой человек ("курьер") выезжал по указанному адресу и забирал у потерпевших заранее оговоренную сумму. Небольшой процент он забирал себе, а остальную сумму переводил на указанные организатором счета.

За первые два месяца 2022 года осуждённый ввёл в заблуждение 19 пожилых людей из Челябинской и Кировской областей, а также Пермского края. Они передали ему свыше 2,1 млн руб.

В итоге суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. Кроме того, осуждённый обязан в полном объёме возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.