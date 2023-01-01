Максим Артамонов В Прикамье тепловоз с четырьмя вагонами сошёл с рельсов Пострадавших нет, проводится проверка Поделиться Твитнуть

Фото: СКР на транспорте

В Пермском крае тепловоз с четырьмя вагонами сошёл с рельсов. Инцидент произошёл в субботу, 18 марта, на железнодорожном переезде станции Яйва. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу следственного управления на транспорте СКР.

Как уточнили в управлении, инцидент случился в 11:03. Тепловоз во время аварии не опрокинулся.

«Перевозимый груз — древесина, не поврежден. Тепловоз следовал с четырьмя вагонами, сход вагонов не допущен», — отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия на железной дороге.

За последние три месяца в Пермском крае произошло уже несколько подобных инцидентов. Так, 9 февраля на станции Блочная в Ленинском районе Перми на пятом пути загорелась вторая секция топливного бака маневрового тепловоза. Прокуратура начала проверку.

А в конце прошлого года, 29 декабря, на втором железнодорожном пути цеха моторовагонных секций станции Пермь II загорелся «ретропоезд». Причиной происшествия стало нарушение противопожарной безопасности со стороны кочегара. Никто не пострадал, но сам паровоз был серьёзно повреждён.

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